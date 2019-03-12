Mut'ta Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı
32 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde, zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 60 bin fidan dağıtıldı.
Mersin
'in Mut
ilçesinde, zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 60 bin fidan dağıtıldı.
Mersin Mut Ziraat Odası Başkanlığınca, üretici pazarında düzenlenen etkinlikte, fidanlar üreticilere verildi.
Oda Başkanı Hıdır Kar
, toplamda 60 bin fidan dağıttıklarını belirterek, ilçede 14 milyon zeytin ağacı olduğunu söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: AA
Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi
Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı
Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek