Son Dakika Haberleri: Mut'ta Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Mut'ta Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı

32 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde, zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 60 bin fidan dağıtıldı.

Mut'ta Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde, zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 60 bin fidan dağıtıldı.

Mersin Mut Ziraat Odası Başkanlığınca, üretici pazarında düzenlenen etkinlikte, fidanlar üreticilere verildi.

Oda Başkanı Hıdır Kar, toplamda 60 bin fidan dağıttıklarını belirterek, ilçede 14 milyon zeytin ağacı olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Mersin, Mut, Güncel
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