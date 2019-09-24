Son Dakika Haberleri: Mut'ta Dijital Tarım Projesi
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Mut'ta Dijital Tarım Projesi

2 saat önce

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Mut ilçesinde Dijital Tarım Projesi hayata geçirildi.

Mut'ta Dijital Tarım Projesi, System.String[]

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Mut ilçesinde Dijital Tarım Projesi hayata geçirildi.


Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, bağ hastalıkları ve zararları ile mücadele kapsamında tahmin ve erken uyarı sistemi kuruldu.


Mut ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Bu sistem ile bağda mildiyö, külleme ve salkım güvesi mücadelesinde üreticilere erken uyarı verilerek doğru ve zamanında mücadele yapılması sağlanacak. Bu uyarılarla birlikte ilaçlama sayısı azaltılmakta, çevre ve insan sağlığına daha uygun ürün üretimi yapılacak" dedi. - MERSİN

Mersin, Mut, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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