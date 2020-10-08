Mut'ta elma ve ceviz hasadı başladı - Son Dakika

Mut ilçesinde elma ve ceviz hasadına başladı.

Kaymakam Muammer Köken, Göğden Yaylası'ndaki hasat etkinliğinde, ilçenin iklim özelliğiyle yılın her ayında ürün yetiştirildiğini kaydetti.

İlçenin her mahallesinde tadı ve aromasıyla öne çıkan ürünlerin farkındalık yaratarak ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan Köken, bölgeye yıllardır elma ve ceviz üretiminin yapıldığını belirtti.

Köken, ilçede alternatif ürün yetiştirmek için de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır da 17 bin dekar alanda yetişen cevizden bu yıl 34 bin ton ürün beklediklerini kaydetti.

Program sonunda Kaymakam Köken ve beraberindekiler üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.