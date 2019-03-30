Mut'ta, Gece Başlayan Kar Yağışı Doğayı Beyaza Bürüdü
1 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde, yüksek kesimlere akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Mersin
'in Mut
ilçesinde, yüksek kesimlere akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar
yağışıyla birlikte kısa sürede her taraf beyaz büründü. Yeni çiçek açan meyve ağaçları kar yağışından dolayı çiçekler karın altında kaldı.
Kar yağışı nedeniyle Akdeniz
'i İç Anadolu Bölgesi
'ne bağlayan Sertavul Geçidi
'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri de zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Kar yağışı yüksek kesimlerde 40 santimi aştı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:27 Kaynak: İHA
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