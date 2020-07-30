Mut'ta hayvan pazarlarında bayram hareketliliği - Son Dakika

Mut'ta hayvan pazarlarında bayram hareketliliği

Mersin'in Mut ilçesinde canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı arifesi yoğunluk yaşanıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı arifesi yoğunluk yaşanıyor. Mut Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda denetimde bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır, bayram süresince hayvan pazarlarında denetimlerinin süreceğini belirtti. Müdürlük olarak kurban satış ve kesim yerlerinde denetimleri sıklaştırdıklarını aktaran Bayır, bu denetimlerle hem insan hem de hayvanların sağlığını korunmaya çalıştıklarını kaydetti. Bayır, "İlçemizde kurbanlık sıkıntısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz hayvan pazarının şartları, satışa sunulan hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı, satılan hayvanların sağlığı konularında denetimlerini aralıksız sürdürüyor." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:41

Kaynak: AA

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