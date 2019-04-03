Son Dakika Haberleri: Mut'ta Hırsızlık Operasyonu

Mut'ta Hırsızlık Operasyonu

36 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

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Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 570 kilo zeytinyağı, oto aküsü ve otodan 100 TL bozuk para çaldığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetle ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ç., İ.M. ve E.T. savcılıkça serbest bırakılırken, G.K, S.S. ve Z.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:45 Kaynak: İHA

Mersin, Mut, 3. Sayfa
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