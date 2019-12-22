Mut'ta istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mut'ta istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mut'ta istişare toplantısı yapıldı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde ilçe protokolünün katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Mut'ta istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde ilçe protokolünün katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesince organize edilen toplantıda, ilçedeki gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Kaymakam Muammer Köken, toplantıda yaptığı konuşmada, kısa süre önce ilçede göreve başladığını anımsattı.

Kurumlar arası iletişimin önemine dikkati çeken Köken, birlikte güzel çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Volkan Şeker ise ilçede yapılacak çalışmalar için her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

İstanbul Mutlular Derneği Başkanı Hasan Gezer de gelecek yıl İstanbul'da yapılacak Mersin Tanıtım Günlerinde ilçenin güzelliklerini öne çıkaracak çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Muammer Köken, Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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