Son Dakika Haberleri: Mut'ta kavun hasadı
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Mut'ta kavun hasadı

1 saat önce

Mut ilçesinde kavun hasadına başlandı.

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Mut ilçesinde kavun hasadına başlandı.
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede alternatif ürün olarak değerlendirilen kavunun yetiştirildiği tarlaları ziyaret etti.

Bayır, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede yeni üretim alanlarının kurulması ve çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesinin önemine değindi.

Üretici Hasan Dönmez de kayısı ve zeytine alternatif olarak uzun yıllardır kavun üretimi yaptığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:59 Kaynak: AA
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