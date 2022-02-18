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MUT'TA KAYISI AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI - Son Dakika

MUT'TA KAYISI AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI

18.02.2022 16:20

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Mut ilçesinde Palantepe Mahallesi'ndeki bir bahçede kayısı ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Mut ilçesinde Palantepe Mahallesi'ndeki bir bahçede kayısı ağaçları çiçek açtı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır, 'Bu sene yağışların iyi olması hava şartlarının iyi olmasıyla güzel ve verimli bir sene geçeceğine inanıyoruz. İlçemizde toplam 65 bin dekar alanda kayısı üretimi yapmaktayız. Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini biz karşılıyoruz. Burada bizim ilçemizin sahip olduğu mikro klima iklim özelliği sayesinde, diğer erkenci kayısı üreten bölgelere serada daha çiçek açmamışken, Mut'ta açık alanda kayısılarımız şu an çiçek açmaya başladı. Kayısı alanlarımızı müdürlük olarak teknik ekiplerimizle vatandaşlarımızı üreticilerimizi bilinçlendirerek, erkenci kayısı türlerine ve kayısı tür çeşitliliğini arttırarak ilçemizin hem kayısı üretimini artırdık hem de fiyat problemlerinin önüne geçtik' dedi.

'HASAT 15 NİSAN'DA'

15 Nisan'da ilçede kayısı hasadına başlayacaklarını belirten Bayır, "Her hafta bir kayısı türünün hasadını yaparak üretim planlamasını da yapmış oluyoruz. Mut'ta ürettiğimiz kayısıları Avrupa'ya, Irak'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Azerbaycan'a ve Orta Avrupa ülkelerine ihraç etmekteyiz. Dolayısıyla döviz girdisi sağlamaktayız, ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktayız. Geçen yıl kayısı satış fiyatlarımız üreticinin yüzünü güldürdü, bu sene de yine güldüreceğini düşünüyoruz? diye konuştu.

'İYİ VERİM BEKLİYORUZ'

Bahçesinde sezonun ilk kayısı çiçeğinin açtığı üretici Kemal Tosun da, 'Bölge hoşumuza gitti ve burada kalarak bahçe yaptık. Eşim ve çocuklarımla aldığımız 40 dönüm arazide çiftçilik yapıyoruz. Bin 100 yetişkin ve 400 tane de fidanım var. Şu anda 2 ağacımız çiçek açtı, diğerleri de uyanmak üzere. Bahçemde, Mogador, Aldeniz, Çağatay ve Şekerpare cinsi kayısı üretimi yapıyoruz. Bu yıl iyi bir verim alacağımızı düşünüyorum' dedi. (DHA)

MUT'TA KAYISI AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI
MUT'TA KAYISI AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI
MUT'TA KAYISI AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI

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Ekrem Bayır, Hisarcık, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUT'TA KAYISI AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI - Son Dakika


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