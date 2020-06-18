Mut'ta kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı - Son Dakika

Mut'ta kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı

Türkiye'de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı.

Mut'ta kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı, System.String[]

Türkiye'de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı. Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, bu yıl 63 bin dönüm araziden 110 bin ton kayısı rekoltesi elde edildiğini, 55 bin ton da ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Kayısı üreticisinin bu yıl yüzü güldü. İlk hasadı nisan ayının ortalarında başlayan ve kilosu 25 TL'den satılmaya başlanan, daha sonra ise kilosu 12 ila 15 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan kayısının, 3 ay süren hasat boyunca fiyatı 5 TL'nin altına düşmedi.

Bu yıl iç ve dış piyasada geçen yıllara oranla büyük bir canlılık olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dayanıklı, kokusu, aroması ve lezzetiyle Mut kayısısının artık dünyada da bir marka haline geldiğini söyledi.

"Kayısı ihracatı 55 bin tona ulaştı"

2019 yılında üretilen 110 bin ton kayısının 55 bin tonunun ihraç edildiğini belirten Acar, "Bu yıl ise 63 bin dönüm araziden 110 bin ton kayısı rekoltesi elde edilirken, 55 bin ton da ihracat gerçekleştirildi. Kayısı daha çok Romanya, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi" dedi.

Mut kayısısının hem kalite hem de fiyat bakımından altın yılını yaşadığını söyleyen Acar, "Üretici kaliteli ve verimli kayısı üretmenin ustası oldu. Bunun da karşılığını fazlasıyla alıyor. Her yıl ilçemize ihracatçı acaba gelecek mi diye bir endişemiz kalmadı. Kayısı sezonu başlamadan ilçemize en az 25 ihracatçı tezgahını açıyor. Bu yıl yine 30 ihracatçı firma Mut halinde kayısı alımı yaptı. İhracatın ilk kayısı alımı 15 liradan alıcı buldu. İlçede ağırlıklı olarak, Al kayısı, Precoce de Thriyinthe, Septik, İtalyan tokalı, Tokaloğlu, Bebeko, Karacabey, Ninfa, Mogador, Şekerpare ve Çağataybey cinsi kayısı üretimi yapılmakta. Çiftçilerimiz de en kaliteli kayısı üretmenin karşılığını fazlasıyla alıyor" dedi.

İstihdama da katkı sağlıyor

Mut'ta kayısı sektörünün işsizlere iş alanı sağladığını da vurgulayan Acar, "Nisan ayı ortalarında hasadı başlayıp Haziran ortasında biten hasattan sonra bahçelerin budanması, gübrelenmesi, ilaçlanması, yabani ot ile mücadelesi başlar ve kayısı sezonuna kadar devam eder. Bu da yaklaşık ilçenin yüzde 70'inin kayısı işiyle uğraştığının göstergesidir. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bahçede kayısı toplama, halde ambalajlama olmak üzere yaklaşık 15 bin kişi, kayısı işçiliğinde ekmeğini kazanıyor. Burada herkes kendine düşen payı alıyor. İşçisi, çiftçisi, tüccarı ve komisyoncusu payını alıyor. Kayısıcılık Mut'un artık değişmez bir sektörüdür. Önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye ekonomisine gelir getiren bir gelir kaynağıdır. Biz kayısımızın lezzetiyle, tadıyla, doğal görüntüsüyle son derece mutluyuz. Kaliteli ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Mut kayısısının Türkiye ve dünya genelinde tanınmış olması ve aranır hale gelmiş olması bizi son derece mutlu ediyor" diye konuştu. - MERSİN

İhracat, Türkiye, Mersin, Mut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mut'ta kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor "Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın         
10:10
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek         
10:04
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı         
10:00
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu         
10:00
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim         
09:51
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır         
09:39
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü         
09:36
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi         
09:23
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak         
09:22
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi         
09:19
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış         
09:04
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı         
09:03
70 kilo veren X Factor'ün kadife sesli yarışmacısının son hali şaşırttı 70 kilo veren X Factor'ün kadife sesli yarışmacısının son hali şaşırttı         
09:02
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı         
08:57
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı         
08:56
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı         
08:25
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
08:23
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı         
08:21
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi         
08:04
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu         
08:02
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu         
07:46
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!         
07:28
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti         
06:02
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu         
01:45
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü         
01:41
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 10:17:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mut'ta kayısı üreticisi sezonu mutlu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]