Son Dakika Haberleri: Mut'ta Kıbrıs gazilerine madalya
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Mut'ta Kıbrıs gazilerine madalya

51 dakika önce

Mut ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine tevcih edilen milli mücadele madalyası Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, tarafından verildi.

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Mut ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine tevcih edilen milli mücadele madalyası Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, tarafından verildi.

Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve ilçede ikamet eden 12 Kıbrıs gazisine tevcih edilen milli mücadele madalyası ve beratları, Kaymakamlıkta düzenlenen törenle verildi.
Kaymakamlık makamındaki törende Akyüz, gazilere madalyaları takdim etti.
Burada bir konuşma yapan Akyüz, harekatın önemine değindi.
Bölgede son dönemlerde yaşanan gelişmelerin harekatın önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Akyüz, "Ben sizlere, bir kez daha milletimiz ve Kıbrıs'taki soydaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Rabbim sizlere uzun ömürler versin." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Mehmet Ali Akyüz, Mut, Kıbrıs, Güncel
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