Mut'ta kırsalda yaşayan 100 öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika

Mut ilçesinde hayata geçirilen "100 mutlu yüz" projesi kapsamında kırsalda yaşayan öğrencilere kitaplık ve çalışma masası desteği veriliyor.

Kaymakamlık koordinasyonunda, Mut Belediyesi, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığı ile hayata geçirilen proje kapsamında, imkansızlıklar nedeniyle uygun çalışma ortamı olmayan öğrenciler tespit edildi.

Ardından, Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan çalışma masası ve kitaplıklar, tespit edilen ailelere teslim edilmeye başlandı.

Lisedeki çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Batuhan Bingöl, açıklamasında, yaptıkları saha ziyaretlerinde, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmının tarım, hayvancılık ve günübirlik yevmiye işleri ile geçimlerini temin ettiklerini gördüklerini belirtti.

Buradaki hanelerde insanların taş veya toprak evlerde ikamet ettiklerini aktaran Bingöl, şunları kaydetti:

"Bu hanelerde ders çalışmak için gerekli masa, kitaplık gibi eşyalar bulunmadığını gördük. Ders çalışma alanı öğrencinin başarısı ve sağlığı için önemli bir ihtiyaçtır. Tespit ettiğimiz bu sorunun çözümüne katkı sunmak için kaymakamlığımız koordinasyonu ile kamu kurumlarımız arasında işbirliği ve eşgüdümlü çalışma sağlanarak projemizi hayata geçirdik. Umarım projemiz ile olumsuz yaşam şartlarının öğrencilerimizin başarısı üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına katkı vermiş olacağız. 100 öğrencimizin kitaplık üniteli çalışma masası ihtiyacını gidererek konforlu bir çalışma ortamı sunmuş olacağız."

Bingöl, üretken ve iyi eğitimli nesiller yetiştirmek için öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyerek, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.