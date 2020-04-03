Mut'ta Kovid-19 önlemleri sürüyor - Son Dakika

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarında önlemlerin devam ettiğini belirtti.

Köken, yazılı açıklamasında, trafikteki vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü vurgulayarak, pozitif bir vaka ihtimaline karşı sağlık ekiplerinin hazır beklediğini aktardı.

Diğer kentlerden ilçeye gelenlerin 14 gün gözlem altında kalmalarının önemine işaret eden Köken, bu konuda titiz davranmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.