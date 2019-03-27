Mut'ta Lise Öğrencilerine Seminer

Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik öğrencilere seminer verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik öğrencilere seminer verildi.



Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet kazalarının azaltılması ve kask takılmasına yönelik başlattığı proje kapsamında 7 lisede öğrenim gören 2 bin 519 öğrenciyle buluştu.



Seminerlerde öğrencilere, kaskın can güvenliği için kazalardaki önemi anlatılırken, motosiklet kullananların koruyucu kıyafetler giyilmesi istendi.

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