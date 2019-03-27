Son Dakika Haberleri: Mut'ta Lise Öğrencilerine Seminer

Mut'ta Lise Öğrencilerine Seminer

23 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik öğrencilere seminer verildi.

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Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik öğrencilere seminer verildi.

Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet kazalarının azaltılması ve kask takılmasına yönelik başlattığı proje kapsamında 7 lisede öğrenim gören 2 bin 519 öğrenciyle buluştu.

Seminerlerde öğrencilere, kaskın can güvenliği için kazalardaki önemi anlatılırken, motosiklet kullananların koruyucu kıyafetler giyilmesi istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Mersin, Jandarma, Mut, Güncel
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