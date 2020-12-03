Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor - Son Dakika

Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor

03.12.2020 11:35
Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mut ilçesinde 12 mahalleyi birbirine bağlayan Çömelek Mahallesi Göğden grup yolunda bakım çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mut ilçesinde 12 mahalleyi birbirine bağlayan Çömelek Mahallesi Göğden grup yolunda bakım çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerdeki çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 12 mahallenin ortak kullanımında olan ve Silifke ilçesinin bazı mahalle sakinlerinin de ulaşım için kullandığı Göğden grup yolunda bakım çalışması gerçekleştirdi. Çömelek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve uzun yıllardır bakım yapılmayan 13 kilometrelik Göğden yayla yolunda stabilize malzemeli bakım çalışması yapan ekipler, bölge halkına rahat bir ulaşım sağladı.

"Yıllardır bu yollarda kumlama hiç yapılmamıştı"

Yolu kullanan mahallelerden biri olan Çatalharman Mahallesi'nin Muhtarı Serkan Tarsuslu, uzun yıllardır kullandıkları yolda bakım çalışması yapılmadığının ifade ederek, "Yıllardır bu yollarda kumlama hiç yapılmamıştı. Vahap Seçer Başkanımız bu yıl kumlama çalışması yapılmasını sağladı. Sağ olsun, Allah razı olsun" dedi. - MERSİN

Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor
Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor

Silifke, Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor - Son Dakika


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