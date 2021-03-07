Mut'ta muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Mut ilçesinde muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Kaymakam Fatih Erdoğan, Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'ndaki toplantıda kırsalda devletin eli ve ayağı olan muhtarların afetler konusunda bilgilendirilmesinin önemini anlattı.

Eğitimde muhtarlara olası afetlere karşı, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulundukları ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde ayrıca "deprem anında unutulmaması gerekenler", "afet ve acil durum çantası" ve "deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konularında bilgiler aktarıldı.