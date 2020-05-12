Mersin'in Mut ilçesinde, eski sağlık ocağı binası "obruk peyniri" üretim tesisine dönüştürülüyor.

Mersin Valiliğince desteklenen proje kapsamında Hacıahmetli Mahallesi'ndeki binanın onarım ve tamiri yapılıyor.

Butik üretim ve markalaşma için kullanılacak binadaki çalışmaları inceleyen Mut Kaymakamı Muammer Köken, Kurtuluş, Çatalharman, Hacıahmetli Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden projeyle ilgili bilgi aldı.

Köken, peynirin üretildiği sarp kayaların içerisindeki obruğu da inceledi.

Ziyaretin ardından AA muhabirine konuşan Köken, obruk peynirinin uzun yıllardır bölgede üretildiğini belirterek, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu bu obruklar, ürünler için doğal soğutma sağlıyor. Talepler şimdiden alınmaya başlandı. Kış sonunda 5 ton civarında üretim yapılacak. Markalaşan Kızılova obruk peynirimiz vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Dernek Başkanı Emre Kaya da hem peyniri tanıtmak hem de üretim kapasitesini yükseltmek için çalıştıklarını dile getirdi.