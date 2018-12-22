Mut'ta Öğrenci Velilerine Madde Bağımlılığı Semineri

Mersin'in Mut ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.



Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Gazi İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen seminerde, lise öğrencilerinin velilerine madde bağımlılığı anlatıldı.



Emniyet amirlerince ve uzmanlarca verilen bilgilendirmede, gençlerin bağımlılığa karşı korunmasında ailelere büyük görevler düştüğü ve ailelerin bilinçlenmesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

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