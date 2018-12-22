Son Dakika Haberleri: Mut'ta Öğrenci Velilerine Madde Bağımlılığı Semineri

Mut'ta Öğrenci Velilerine Madde Bağımlılığı Semineri

4 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.

Mut'ta Öğrenci Velilerine Madde Bağımlılığı Semineri, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.

Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Gazi İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen seminerde, lise öğrencilerinin velilerine madde bağımlılığı anlatıldı.

Emniyet amirlerince ve uzmanlarca verilen bilgilendirmede, gençlerin bağımlılığa karşı korunmasında ailelere büyük görevler düştüğü ve ailelerin bilinçlenmesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:22 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Mersin, Mut, Güncel
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