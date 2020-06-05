Mut'ta öğretmenler el ele verdi öğrencilerine ev yaptırdı - Son Dakika

Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında maddi durumları iyi olmayan öğrencilerinin ailesine ev yaptırdı.

Proje kapsamında ilçede ailesiyle yaşayan okul öğrencisi Ahmet Sezer Teke'nin ailesini ziyaret eden okul yöneticileri öğrencilerin ders çalıştığı ortamın uygun olmadığını görünce harekete geçti.

Mut Kaymakamı Muammer Köken ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin'in de katkılarıyla Teke'nin yaşadığı evin yanına iki odalı ev yaptırıldı.

Yapılan evin anahtarını aileye teslim eden Kaymakam Köken, evin aileye hayırlı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun da, evin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenci Ahmet Teke ise daha önce tek odalı olan evlerinde ders çalışmakta zorluk çektiğini şimdi ise daha rahat ders çalışabildiğini belirterek, kendilerine yardımda bulunanlara teşekkür etti.