Mut'ta okul bahçelerine hünnap fidanı dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mut'ta okul bahçelerine hünnap fidanı dikildi - Son Dakika

Mut'ta okul bahçelerine hünnap fidanı dikildi

6 saat önce

Mut ilçesinde okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi.

Mut'ta okul bahçelerine hünnap fidanı dikildi, System.String[]

Mut ilçesinde okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi.

Mut Kaymakamlığı öncülüğünde Mut Şehit Ali Gümüş Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Mut Kaymakamı Muammer Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin,İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Köken, yaptığı açıklamada hünnap fidanları dikerek gelecek nesillere iyi bir miras bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Köken, öğrenciler için daha sağlıklı be mutlu bir ortam sağlayarak onların başarılı olmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

Gümüş, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu
Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:30:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mut'ta okul bahçelerine hünnap fidanı dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]