Mut'ta sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretiliyor - Son Dakika

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Mut'ta sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretiliyor
6 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mut Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler tarafından sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri maske üretimi gerçekleştirilecek.
Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulacak atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacaklarını söyledi.
Mut Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:44 Kaynak: AA
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