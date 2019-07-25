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Mut'ta sahte içki operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde son günlerde sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından Mut ve Adana'nın Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bin 404 şişe etil alkol ele geçirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde son günlerde sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından Mut ve Adana'nın Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bin 404 şişe etil alkol ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir tekel büfesine 42 plakalı bir kamyondan etil alkol indirildiği bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 1 litrelik şişelerde 144 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 40 adet votka kiti (aroması), 20 adet malt kiti (aroması), 2 adet anason kiti (aroması) ele geçirildi. Mut Asayiş Büro ekipleri, etil alkollerin Adana'da bir ambardan yüklediğini, Silifke ilçesinde de bir tekel büfesine bin 260 şişe daha etil alkol indirildiğini tespit edince konuyla ilgili Adana ve Silifke Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. Silifke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 260 şişe etil alkol ele geçirildi. Operasyonda kamyon şoförü ve tekel büfesi sahibi gözaltına alındı.
(Hasan Çetin/İHA)
Mut'ta sahte içki operasyonu
Silifke, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
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