Mut'ta Seçimi MHP'li Belediye Başkan Adayı Şeker Kazandı
1 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayı Volkan Şeker kazandı.
Mersin
'in Mut
ilçesinde seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Belediye Başkan adayı Volkan Şeker
kazandı.
47 bin 159 seçmen için 190 sandıktan büyük kısmı açıldı. Sandıkların yüzde 90'ının açılmasıyla ilçede MHP seçmeni sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Mut Belediye Başkanlığında MHP adayı Volkan Şeker yüzde 43,6, CHP Mehmet Saydam
, 29,2 ve İYİ Partili Murat Orhan
19,7 oy aldı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre MHP'nin Belediye Başkan adayı Volkan Şeker yeni başkan seçildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:30 Kaynak: İHA
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