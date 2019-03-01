Mut'ta Servis Sürücülerine Eğitim

Mut
ilçesinde jandarma ekiplerince toplu taşıma sürücülerine bilgilendirme semineri düzenlendi.
Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Mut İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Nusret Atılgan, Trafik Tim Komutanları Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Topçu ve Jandarma Astsubay İbrahim Ünal
ile oda başkanları ve servis sürücüleri katıldı.
Mut İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma trafik timleri, trafikte risk faktörleri, güvenli sürücü ve sürüş konularında bilgiler verdi.
Seminerde işçi servis araçlarının kazalara karışmasını engellemek için yasalara uygun taşıma yapılması, emniyet kemeri takılmasının önemi, araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar ve trafik kanunu hükümlerine uyulması konuları anlatıldı.
Seminer, soru ve cevap bölümüyle tamamlandı.