Mut'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 3 gence ceza - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 3 gence cezai işlem uyguladı.



Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıktığı tespit edilen 20 yaş altı Ü.A., A.M.B. ve A.F.'ya 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine aykırı davranmaları nedeniyle cezai işlem uyguladı. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildiren İlçe Kaymakamı Muammer Köken, vatandaşları duyarlı olmaya ve korona salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara uymaya davet etti. Kaymakam Köken, "Ceza konusunda ciddiyiz. Amacımız ceza kesmek değil, onların sağlığını korumak" dedi. - MERSİN