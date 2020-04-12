Mut'ta sokak hayvanları beslendi - Son Dakika

Mut'ta sokak hayvanları beslendi
13 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.
Mersin'in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.
Sahipsiz hayvanlara yönelik yayımlanan ek genelge sonrası Mut Belediyesi ekipleri, sokak sokak gezerek hayvanları besledi, belirli noktalara mama bıraktı.
Zabıta memuru Süleyman Keskin, mahalle aralarında ve caddelerde başıboş gezen köpekleri beslediklerini belirterek, "Sokağa çıkma yasağı olduğu bugünlerde onları aç ve yalnız bırakmıyoruz" ifadesini kullandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:54 Kaynak: İHA
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