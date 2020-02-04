Mut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine yönelik "Sosyal Market" açıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, açılışta yaptığı konuşmada ilçede yardıma muhtaç ailelerin giyim ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılayabileceğini belirtti.

Vakfa kayıtlı 500 ailenin bulunduğunu ifade eden Köken, "Maddi durumları yetersiz olan tespiti yapılmış aileler giyim ve ayakkabı yardımı almak için markete gelerek kendi ihtiyacını alıyor. Kimseyi rencide etmeden yardımları gerçek dar gelirlilere ulaştıran bölgedeki belki de tek sosyal marketiz." dedi.