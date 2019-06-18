Son Dakika Haberleri: Mut'ta trafik kazası; 1 yaralı
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Mut'ta trafik kazası; 1 yaralı

13 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mut'ta trafik kazası; 1 yaralı, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Mut Karaman karayolu Geçimli Mahallesi Alahan Mevkiinde meydana geldi.

Sadık Kenaz (45) yönetimindeki 06 DS 6526 plakalı otomobil, Karaman Mut istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelmekte olan Yalçın Kartal (31) yönetimindeki 16 F 2170 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Tır sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobil sürücüsü Sadık Kenaz yaralı olarak olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Mersin, Mut, 3. Sayfa
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