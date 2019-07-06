Son Dakika Haberleri: Mut'ta trafik kazası; 2 yaralı
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Mut'ta trafik kazası; 2 yaralı

18 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Mut'ta trafik kazası; 2 yaralı, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Hacınuhlu Mahallesi Gedik mevki'inde meydana geldi. Fuat topuz (53) yönetimindeki 33 U 8100 plakalı araç Hacıahmetli Mahallesi Kelceköy istikametine seyir halinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Fuat Topuz ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Karakuş (24) olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
Mersin, Mut, 3. Sayfa
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