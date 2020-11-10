Mut'ta Türk bayrağı ve Atatürk posteri dağıtıldı - Son Dakika

Mut Belediye Başkan Vekili Ahmet Çetin ve MHP Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla vatandaşlara bin adet Türk bayrağı ve Atatürk posteri dağıttı.

Etkinlik dolayısıyla açıklamada bulunan Mut Belediye Başkan Vekili Ahmet Çetin, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete yürüyüşünün 82. yılında hala ilk günkü acıyı ve hüznü duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, dahiyane zekası ve ileri görüşlülüğü ile bizlere Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok eser bırakmıştır. Bu özel günde vatandaşlarımıza Türk bayrağı ve Atatürk posteri hediye ederek onun ışığını bir nebze olsun ilçemize yaymak istedik" dedi.

MHP Mut İlçe Başkanı Alparslan Savaş Kır ise, "Bin adet Türk bayrağı ve Atatürk posterini esnaf ve vatandaşa tek tek dağıttık. Memnun kalan vatandaş ve esnaf teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Bizlerde kendi memnuniyetimizi paylaştık" dedi. - MERSİN