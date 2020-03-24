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Mut'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri vatandaşların taleplerini karşılıyor
7 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilgili telefon numaralarına gelen çağrıları değerlendirerek, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin edip evlerine ulaştırıyor.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını isteyerek, kendilerine ulaşmaları halinde tüm ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu ekiplerince giderileceğini belirti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:21 Kaynak: AA
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