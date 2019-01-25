Mut'ta Yağışlar Sulama Sistemlerine Zarar Verdi
2 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım alanlarının sulama sistemleri zarar gördü.
Mersin
'in Mut
ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım alanlarının sulama sistemleri zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışın zarar verdiği sulama pompalarını inceleyerek hasar tespit çalışması yaptı.
İlçe Müdürü Ekrem Bayır
, yaptığı açıklamada, Aşağıkösererli ve Özköy mahallerinde bulunan sulama dinamoları, sulama panoları ve borularının zarar gördüğünü belirterek, muhtarların müracaatları doğrultusunda incelemeleri sürdürdüklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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