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Mut'ta Yörük Kültürü Şenliği

23 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yörük Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Şenliği ilgi gördü.

Mut'ta Yörük Kültürü Şenliği, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yörük Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Şenliği ilgi gördü.
Mut Hacıahmetli-Çatalharman-Kurtuluş Köyleri Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneğince düzenlenen şenlik, ilçedeki Zeyker Yaylası'nda yapıldı.
Konserler, yarışmalar ve gösterilerin düzenlendiği etkinlikte davetlilere kazanlarda pişirilen yemekler ikram edildi.
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, konuşmasında, Yörük kültürünün tanıtılmasının önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Gelecek nesillere bu kültürü tanıttığımız ve aktardığımız için bir Yörük olarak ben de çok mutluyum. Dünyanın en büyük ve köklü milletlerinden biriyiz. Tarihin derinliklerine uzanan şerefli bir mazimiz var. Bizler, adeta kökleri derin ve sağlam bir ağacın dallarıyız. Yüzyıllardır dimdik ayakta olmamızı sağlayan da güçlü köklerimiz, kültürümüz, iman ve inançlarımızdır."
Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:03 Kaynak: AA
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