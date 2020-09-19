Mut'ta zeytin hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 210 bin ton rekolte beklenen zeytinde hasat başladı.

İlçede 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 17 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğu Mut ilçesinde, 2020 yılında 210 bin ton zeytin ve 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, "İlçede, kayıtlı ve kayıtsız toplam 15 milyon zeytin ağacı yer alıyor. 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 17 zeytinyağı fabrikası faaliyette. Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapılmakta. Bu yıl ürün az ama fiyatların düşük olması üreticiyi düşündürüyor. Zeytin fiyatları ise iyi başlamadı. Elek gözüne göre en alt 1,50 liradan başlayıp 4,50 liraya kadar alıcı buluyor. Ege bölgesinde de zeytin hasadının düşük olması sebebiyle fiyatların düşük olması endişe verici" dedi. - MERSİN