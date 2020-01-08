Mut'ta ziraat kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı - Son Dakika

Mut Halk Eğitim Merkezince düzenlenen ziraat kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Göksu Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen törende, kırsal kalkınmayla ilgili toplumun bilinçlenmesi gerektiğini ve bu anlamda bölgenin önemli olduğunu belirtti.

Köken, ilçede yetiştirilen ürünlerin markalaşmasına önem verdiklerini ve bununla ilgili çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol da kurslardaki amaçlarının tarımda gelişimi arttırmak ve gençlere tarımı sevdirmek olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.