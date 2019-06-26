Mut'taki çiftçilerden sulama göleti talebi
41 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde çiftçiler, sulama göleti yapılmasını istiyor.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:57 Kaynak: AA
'in Mut
ilçesine bağlı Bozdoğan
Mahallesi'nde çiftçiler, sulama göleti yapılmasını istiyor.
Mahallenin muhtarı İbrahim Polat, mahallede çok sayıda kişinin tarımla uğraştığını belirterek, 20 bine yakın tarım arazisinin olduğunu söyledi.
Sulama problemi yaşadıklarını kaydeden Polat, yetkililerden sulama göleti talep ettiklerini kaydetti.
Polat, göletten 17 mahallenin yararlanabileceğini belirterek, ürün verimliliğinin de artacağını sözlerine ekledi.
Çiftçilerden Mehmet Kanar
da 10 yıldır zeytin üreticiliğini yaptığını ifade ederek, su sıkıntısı nedeniyle yeterli verim alamadıklarını aktardı.
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