Son Dakika Haberleri: Mut'tan İstihdam Seferberliğine Destek

Mut'tan İstihdam Seferberliğine Destek

1 saat önce

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.

Mut'tan İstihdam Seferberliğine Destek, System.String[]
Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni istihdam seferberliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni istihdam seferberliğinde asgari ücret desteği, prim ve vergi teşviki başta olmak üzere farklı teşviklerin sağladığını ifade eden Aydın, programa ülkenin ekonomisinin gelişmesi için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Aydın, Mut, Güncel
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