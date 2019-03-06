Mut'tan İstihdam Seferberliğine Destek
1 saat önce
Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.
Mut
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni istihdam seferberliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yeni istihdam seferberliğinde asgari ücret desteği, prim
ve vergi teşviki başta olmak üzere farklı teşviklerin sağladığını ifade eden Aydın, programa ülkenin ekonomisinin gelişmesi için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA
Sevilen Fenomen Hazal Pelin Aydın, Dünyaevine Girdi
Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı