Mut'un ot kültürü festivalle tanıtılacak - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilki 7-8 Mayıs'ta düzenlenecek Ot Lezzet Festivali'nde, ilçede yetiştirilen otlar ve bunlarla yapılan yemekler tanıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği (MEGEP) ve İstanbul Mutlular Derneğince (MUTDER) organize edilen festivalin tanıtım toplantısı, Mut Belediyesinin toplantı salonunda yapıldı.

MEGEP ve MUTDER Başkanı Hasan Gezer, ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu belirterek, 7-8 Mayıs'ta yapılacak festivalde otlar ve bunlarla yapılan yemekler ile yöresel ürünlerin tanıtılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da festivale herkesin katkısının önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcıların önerileri dinlendi.