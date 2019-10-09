Son Dakika Haberleri: Mut Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği 11 Ekim'de
Son Dakika Güncel Mut Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği 11 Ekim'de

Mut Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği 11 Ekim'de

33 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği 11 Ekim Cuma günü yapılacak.

Mut Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği 11 Ekim'de, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Zeytin ve Zeytinyağı Şenliği 11 Ekim Cuma günü yapılacak.


Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek şenlik etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Canan Karatay konferans verecek, Zeytinyağlı Yemek Yarışması da yapılacak.


Zeytinyağlı Yemek Yarışması'nın jüri üyeliğini ise Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu'ndan şefler yapacak. Sıcak ve soğuk olmak üzere 2 kategorideki Zeytinyağlı Yemek Yarışması'nda birinci olanlara bin, ikincilere 500 üçüncü olanlara ise 250 lira parasal ödül verilecek.


Şenlikle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Volkan Şeker, "İlçemizde çiftçimizin yetiştirdiği ürünleri Türkiye'ye duyurup, en büyük pazar payından Mut'un yararlanması için mücadele edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.


Başkan Şeker, Mut'ta yetişen tarım ürünlerinin tanıtımına yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. - MERSİN

Zeytinyağı, Zeytin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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