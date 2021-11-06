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Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya'ya gönderilmeye başlandı - Son Dakika

Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya'ya gönderilmeye başlandı

06.11.2021 17:13
Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya'ya gönderilmeye başlandı

Türkiye'nin zeytin ve yağı üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Mut ilçesinde ürünler Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirliklerine gönderilmeye başlanırken, hedefin yağın eczanelerde de satılması olduğu belirtildi.

Türkiye'nin zeytin ve yağı üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Mut ilçesinde ürünler Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirliklerine gönderilmeye başlanırken, hedefin yağın eczanelerde de satılması olduğu belirtildi.

Türkiye'de ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde 300 bin dekar zeytin bahçelerinde çiftçi sistemine kayıtlı yaklaşık 12,5 milyon zeytin ağacı varlığı bulunurken kayıtsızlarla beraber 15 milyon zeytin ağaç varlığı olduğu tahmin ediliyor. Hasadın sürdüğü ilçede bu yıl tahmini rekoltenin 160 bin ton civarında, zeytinyağında ise 15 bin ton olmasının beklendiği belirtildi. Ege Bölgesi'nde üründe verim ve kalite sorunu yaşanırken, bu yıl özellikle Mut'taki yüksek rekolte beklentisinin tüccarın ilçeye ilgisini arttırdığı ve dalında satıldığı öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 14'ünü tek başına Mut'un karşıladığını, verim artışıyla rakamın bu yıl daha da yükseleceğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Dünyada zeytin hasadının ilk yapıldığı bölge olan Mersin'in Mut ilçesinde iklim şartları nedeniyle haşere ya da zararlı problemi de yaşanmıyor. İlçemizde 700 bin dekar tarım arazisi mevcut olup bunun 300 bin dekarı zeytin alanlarımızdır. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 12,5 milyon zeytin ağaçlık varlığımız var. Kayıtsız zeytin ağaçlarımızla beraber ilçemizde 15 milyon zeytin ağaç varlığımız vardır. 2021 yılında tahmini rekoltemiz 160 bin tondur. Zeytinyağında da rekoltemiz 15 bin ton diye tahmin etmekteyiz" dedi.

"Ortadoğu üzerinden dünyaya zeytin Mut üzerinden yayılmıştır"

İlçenin Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bayır, "Yaklaşık 20 adet zeytinyağı fabrikamız, 11 adet zeytin işleme tesisimizle natürel organik üretim yapmaktayız. İlçemizin sahip olduğu mikro klima iklim sayesinde gerek zeytin zararlarının gerekse mikro klima avantajımızın etkisiyle kimyasal kullanmadan zeytin ve zeytinyağı üretmekteyiz. Mut ilçemizde zeytincilik yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bunun en bariz örneği de Haydar Mahallemizdeki bin 300 yıllık zeytin ağacımız bulunmaktadır. Dolaysıyla Ortadoğu üzerinden dünyaya zeytin Mut üzerinden yayılmıştır. Geçimli Mahallemizdeki tarihi kayıtlarından da anlaşıldığına göre Mut'ta üretilen zeytin ve zeytinyağları komşu illere gönderildiği ticaretin yapıldığı bahsedilmektedir. Mut zeytin ve zeytinyağımızın iklimsel avantajıyla kaliteli natürel organik üretimin avantajıyla yurt içine ve yurt dışına satışı yapılmaktadır. Yakın zamanda gerek Fransa'ya, gerek Japonya ya, gerek birleşik Arap emirliklerine ilçemizde ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır" diye konuştu.

Mut zeytinyağının peroksit değerinin 8-9'larda olmasıyla raf ömrünün peroksit avantajıyla daha uzun olduğunu ve içeriği sağlık bileşenlerinin sayesinde natürel organik ve polifonik miktarı olarak dünya piyasalarında ön plana çıktığına dikkat çekti.

"Mut Zeytinyağının eczanelerde satışı hedefleniyor"

Hedeflerinin ilerleyen yıllarda Mut zeytinyağının yarım litrelik ambalajlarda eczanede satımı için çapa sarf ettiklerini dile getiren Bayır, "Burada biz kanser tedavisinde kullanılan sağlık bileşenleri olferonla normal marketlerdeki zeytinyağında 150 milyon civarındayken bizim Mut zeytinyağımızda 300-400-500 miligram gibi yüksek polifonike sahiptirler. Ayrıca ilçemizde salamura dediğimiz zeytin üretim tesislerimiz bulunmaktadır. Burada da kaliteli bir şekilde üretimlerimiz yapılmakta gerek iç piyasaya gerek dış piyasaya arz edilmektedir. İlçemizde üretilen natürel sofralık zeytinlerimizin yağlık zeytin fiyatımız 4,5 ile 5 liradan alımı başlamaktadır. Sofralık zeytinlerimizin de üst sınırı 15-16 numarasına göre fiyat şekillenmiştir. Dolaysıyla kaliteli ürün ürettiğimiz için Egeli tüccarlarımız olsun ilçemize yoğun miktarda gelmektedirler. Buradan alım yapmaktadırlar. Kabala bahçe satın almaktadırlar. Bu da Mut zeytin ve zeytinyağının her zaman kalitesini ön plana çıkaran reklamını da yapmış bulunmaktayız. Zeytinyağımızın fiyatı da 35 liradan fabrikaların alımıyla başladı. Bir buçuk ay sonra 45-50 lira bandında satılacağı günleri de göreceğiz. Günden güne zeytinyağı fiyatlarımızda yükselmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.

Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya'ya gönderilmeye başlandı
Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya'ya gönderilmeye başlandı

Zeytinyağı, Hisarcık, Japonya, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya'ya gönderilmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya'ya gönderilmeye başlandı - Son Dakika
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