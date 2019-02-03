Son Dakika Haberleri: Mut Zeytinyağı Hediyelik Ürün Oldu

Mut Zeytinyağı Hediyelik Ürün Oldu

1 saat önce

Mut ilçesinde bir üretici, ilçenin adıyla tescillenen zeytinyağını üzerine kişiye özel fotoğraf ve yazılar yapıştırdığı şişelerle hediyelik olarak sunmaya başladı.

Mut Zeytinyağı Hediyelik Ürün Oldu, System.String[]
Mut ilçesinde bir üretici, ilçenin adıyla tescillenen zeytinyağını üzerine kişiye özel fotoğraf ve yazılar yapıştırdığı şişelerle hediyelik olarak sunmaya başladı.

Mut ilçesinde zeytinyağı üreticiliği yapan Erdoğan Şentürk, ürettiği zeytinyağlarıyla katıldığı yarışmalarda 7'si yurt dışı, 9'u yurt içinde olmak üzere toplam 16 kalite ve lezzet ödülü aldı.

Zeytinyağının hediye edilebilecek bir ürün olduğunu düşünen Şentürk, ürünleri istenilen şişelerde hazırlayıp, hediye edilecek kişilerin fotoğraflarını ve kutlama yazılarını üzerine yapıştırdığı ürünleri belirtilen adreslere gönderiyor.

Şentürk, yaptığı açıklamada, zeytinyağının daha çok tüketiciye ulaşması için çalıştığını söyledi.

İnsanların doğal, sağlıklı bir ürünü birbirlerine hediye edebileceğini düşündüklerini ve bu fikri hayata geçirdiğini aktaran Şentürk, "Kişiye özel üretime başladık. Artık kendi fotoğrafınızı verip isminize özel zeytinyağı üretme şansınız oldu. Zeytinyağı, evlilik yıl dönümü, 14 Şubat Sevgililer Günü, doğum günü gibi özel günlerde sevdiklerinize, ailenize hediye edebileceğiniz bir ürün." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:20 Kaynak: AA

Erdoğan Şentürk, Zeytinyağı, Mut, Ekonomi
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