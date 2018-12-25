Son Dakika Haberleri: Mut Zeytinyağına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

Mut Zeytinyağına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

1 saat önce

Mut Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusu sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Mut zeytinyağına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Mut Zeytinyağına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, System.String[]
Mut Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusu sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Mut zeytinyağına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, yaptığı açıklamada, ilçenin ekonomik yönden gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İlçeye en büyük geliri sağlayan tarım ürünlerinin markalaşması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Mut ilçesi sınırları içinde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını kapsayacak şekilde Mut zeytinyağı coğrafi marka işaret tescili için 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. İlçemizde Gemlik ve Ayvalık türü zeytinlerden üretilen zeytinyağları akredite olmuş laboratuvarlarda yaptırılan tahliller sonucuna göre, diğer bölgelerin yağlarından farklı olduğu tespit edildi. 2015 yılında başladığımız coğrafi marka çalışması, bilimsel çalışmalar sonucu ekim ayında sonuçlandı. Düzenlenen törenle tescil belgemizi aldık."

Bundan sonra ambalajlarda Mut zeytinyağı logosu ve menşe işaretinin kullanılacağını belirten Akyüz, ileriki günlerde Avrupa düzeyinde de tescili için çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:13 Kaynak: AA

Mut, Ekonomi
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