Son Dakika Haberleri: "Mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor"
Son Dakika Güncel 'Mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor'

"Mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor"

1 saat önce

Eski Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim Al Sani, "Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ve Arap görüşünün ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor.

Eski Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim Al Sani, "Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ve Arap görüşünün ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Sani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Arap Birliği açıklamalarının ne Arap halklarında, ne de bu açıklamayı yayınlayan ülkelerin kendi halklarında bir karşılığı olduğunu belirtti.

Arap Birliğinin, Arap dünyasının temel meselelerini çözemediğinin altını çizen Sani, "Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ve Arap görüşünün ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar ve Somali sonuç bildirisine "çekince" koymuştu.

Arap Birliği, Türkiye, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi
Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:23:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]