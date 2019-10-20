Son Dakika Haberleri: "Mutabakat metni Türkiye'nin kazanımıdır"
Son Dakika Politika 'Mutabakat metni Türkiye'nin kazanımıdır'

"Mutabakat metni Türkiye'nin kazanımıdır"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin "Arzu ediyoruz ki üzerinde mutabakata varılan metne uyulsun ve güvenli bölge bu sayede gerçekleşmiş olsun.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin "Arzu ediyoruz ki üzerinde mutabakata varılan metne uyulsun ve güvenli bölge bu sayede gerçekleşmiş olsun. Bu anlamıyla Türkiye için olumludur ve büyük bir kazanımdır." dedi.

Destici, partisinin il başkanlığı bürosu açılışı ve il kongresi için Çorum'a geldi.

İnönü Caddesi'ndeki açılışın ardından esnafı ziyaret eden Destici, vatandaşlarla sohbet etti.

Turgut Özal Konferans Salonu'nda partisinin il kongresine katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletine karşı Barış Pınarı Harekatı'yla gereğini yaptığını belirten Desteci, "Ordumuz bölgeyi teröristlerden temizlemek için güçlü bir harekat başlattı." dedi.

"Kürtlerle etle tırnak gibiyiz"

ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin harekata karşı çıktığını hatırlatan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim içerideki iş birlikçi hainler de onlara eklenerek 'Bu harekat Kürtlere karşı yapılıyor.' dediler. Bugün hala TBMM'de Hınçak ve Taşnak çetecilerinin torunları, Karaso'nun torunları var. Güya Türk ordusunun yeni bir soykırım yaptığını iddia ediyorlar. Büyük bir iftira ve karalama içindeler. Ben buradan hem batıya hem Avrupa'ya, hem de bu soysuz ve hainlere şunu söylemek istiyorum; Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtlerle etle tırnak gibiyiz. İslam'la müşerref olduğumuz günden bu yana kardeşiz. Sultan Alparslan'ın ordusunda Malazgirt'te, Selahaddin Eyyübi'nin ordusunda Kudüs önlerinde ve Çanakkale'de birlikte savaşmışız. Dolayısıyla biz biriz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Dolayısıyla bu harekat asla Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı değildir. Bu büyük bir iftiradır."

Harekatın temel hedeflerinden birinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek olduğunun altını çizen Desteci, "Suriye'nin bir parçasını kopartıp orada PKK/PYD/ YPG'ye bir terör devletçiği kurmak istemektedirler. Kanımızı, canımızı veririz ama orada dinsiz bir terör devletinin, İslam coğrafyasının kalbine ikinci bir siyonist İsrail gibi kurulmasına müsaade etmeyiz ve etmemeliyiz." diye konuştu.

"Arzu ediyoruz ki üzerinde mutabakata varılan metne uyulsun"

Destici, operasyon başarıyla sürerken Türkiye ve ABD arasında uzlaşma sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"On üç maddelik mutabakat metni yayınlandı. Eğer bütün şartları yerine getirilirse bu metin Türkiye için bir kazanımdır, olumludur. Ancak bunun için erken konuşmamak, 120 saatin sonunu bekleyip ABD'nin dediklerini yapıp yapmadığını, Türkiye'nin taleplerinin tam olarak karşılanıp karşılanmadığını görüp değerlendirme yapmamız daha doğru olur. Sayın Cumhurbaşkanı '120 saatin sonunda mutabakatlar yerine getirilmezse harekat kaldığı yerden devam eder' dedi ki bu çok doğru bir sözdür. Bizim de beklentimiz bu yöndedir. Arzu ediyoruz ki üzerinde mutabakata varılan metne uyulsun ve güvenli bölge bu sayede gerçekleşmiş olsun. Bu anlamıyla Türkiye için olumludur ve büyük bir kazanımdır. Harekatın başlaması yönünde irade ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanına ve Hükümet üyelerine, devletimizin yetkililerine, sahada bizzat çarpışarak kararı uygulayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah her daim yar ve yardımcıları olsun."

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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