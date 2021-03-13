Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı - Son Dakika

Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı

13.03.2021 10:14

Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür: "Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz" Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür, Kayseri'de mutant virüs nedeniyle vaka sayılarında artış...

Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür:

"Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür, Kayseri'de mutant virüs nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu söyleyerek, "Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'de mutant virüs nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu söyledi. Gür, "Süreç maalesef hala devam ediyor. Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'mızın aşı konusunda çok büyük çalışmaları var. Aşı konusunun üzerinde çok duruyorlar. Bunun yanı sıra hem varyasyonların olması hem de çeşitli mutasyon virüslerin olması nedeniyle vaka sayımız tekrardan artmaya başladı. Bizler daha önceden yaptığımız gibi Şehir Hastanesi çalışanları olarak ve tüm sağlık çalışanları olarak, bu zamana kadar nasıl özverili bir şekilde çalıştıysak şimdi de elimizden gelenin daha fazlasını hatta halkımız için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Biz sağlık çalışanları olarak üzerimize düşeni eksiksiz yapacağız. Burada birçok sağlık çalışanı arkadaşımız kendi canından vazgeçti. Hastalarımızın ihtiyaç duyduğu anda kendi can güvenliğini bir kenara bırakarak, hastalara hizmet verebilmek ve hastaların hayatını kurtarabilmek adına fedakarca davranarak, müdahalelerde bulundular. Biz bunu, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Süreç neyi gösterecek biz bunu tam olarak bilmiyoruz" diyen Gür, "Şu an tekrardan bir yoğunlaşma aşamasındayız. Bu konu ile ilgili biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak yoğun bakımlar açısında, servisler açısından, poliklinikler açısından hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde planlarımızı yaptık. Planlarımız hazır. Bu konu ile alakalı ne gerekiyorsa çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de, bundan önceki süreçte olduğu gibi özveriliyle çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde Türkiye'nin sağlık personeli, doktoruyla, hemşiresiyle ve diğer çok kıymetli sağlık alanındaki personelleri ile ne kadar özverili olduğunu, ne kadar fedakar olduğunu, günü geldiği zaman halkına kendi canından vazgeçerek nasıl halkına sahip çıkabileceğini çok güzel bir şekilde gösterdi. Biz bu konuda dünyaya da güzel bir örnek olduk. Bunun için bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konu ile ilgili olarak bizim bu hizmetleri yerine getirmemizde, bize destek veren başta Sağlık Bakanı'mız olmak üzere, sağlık camiasının tüm yöneticilerine, tüm bireylerine, tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı
Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı
Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı
Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı
Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Abdullah Gür, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mutant virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı - Son Dakika


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