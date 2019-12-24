Mütarekeden Millî Mücadele'ye

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi iş birliğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde "1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadele'ye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş Uluslararası Sempozyumu" düzenleyecek.



Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgal girişimlerinin ve hukuksuz uygulamalarının konuşulacağı sempozyumda, işgallere karşı başlatılan direniş hareketleri ve Milli Mücadele ruhunun ortaya çıkış süreci konuşulacak. İşgallere yönelik ilk tepkiler, manda ve himaye tartışmaları ve Kuva-yı Milliye cephelerinde yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği sempozyumda, Milli Mücadele döneminde Türk dış politikası da irdelenecek. Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyuma İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ev sahipliği yapacak. - ANKARA