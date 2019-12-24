Mütarekeden Millî Mücadele'ye "Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş" konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mütarekeden Millî Mücadele'ye 'Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş' konuşulacak - Son Dakika

Mütarekeden Millî Mücadele'ye "Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş" konuşulacak

6 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi iş birliğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde "1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadele'ye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş Uluslararası Sempozyumu" düzenleyecek.

Mütarekeden Millî Mücadele'ye

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi iş birliğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde "1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadele'ye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş Uluslararası Sempozyumu" düzenleyecek.


Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgal girişimlerinin ve hukuksuz uygulamalarının konuşulacağı sempozyumda, işgallere karşı başlatılan direniş hareketleri ve Milli Mücadele ruhunun ortaya çıkış süreci konuşulacak. İşgallere yönelik ilk tepkiler, manda ve himaye tartışmaları ve Kuva-yı Milliye cephelerinde yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği sempozyumda, Milli Mücadele döneminde Türk dış politikası da irdelenecek. Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyuma İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ev sahipliği yapacak. - ANKARA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti
İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar

Son Dakika Haberleri
21:55 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
21:55 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika
21:50 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
21:50 Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika
21:45 İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mütarekeden Millî Mücadele'ye "Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş" konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]