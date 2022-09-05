Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda! - Son Dakika
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Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!

05.09.2022 16:07

Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan yüzlerce kişinin omuzlarına alınarak Fatih Camisine getirildi.

Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu.

Mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşındı

CENAZE NAMAZI İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK

İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü. İnançer'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılınacak.

Mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşındı

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir. Öte yandan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşındı
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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda! - Son Dakika
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