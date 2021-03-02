Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi - Son Dakika

Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi

02.03.2021 19:22

Türkiye'de kontrollü normalleşme başladı ama virüsün mutasyonlu halinin yayılımı hızla kesmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 70'e ulaştığını duyurdu. Önlem olarak yüksek riskli illerde giriş çıkışların kontrollü yapılması gündemde.

Ülkemizde bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla kontrollü normalleşme geçildi ama vaka sayıları halen istenilen düzeyde değil. Vaka sayılarının 9 binin üstünde seyretmesinin yanı sıra koronavirüsün mutasyonlu hali de hızla yayılıyor.

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, kabinede yaptığı sunum sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Koca, "Virüsün mutasyona uğramış halinin görüldüğünü il sayısı 70'e ulaştı" dedi. Koca, daha çok İngiltere varyantı görülen mutasyonlu koronavirüsün yayılma hızı ve bulaşıcılığının ise hızla arttığına işaret etti.

"MUTASYONUN ETKİNLİĞİ, YAYILMA HIZI GİBİ DEĞİL"

Mutasyonlu korona hızla yayılırken sevindirici bir gelişme de var. Mutasyonlu virüsün etkinliği, bulaş ve yayılma hızı ile aynı oranda değil. Koca, virüsün bulaştığı kişiler arasında, ağır hasta olma oranın oldukça düşük olduğunu ifade etti. Yani vaka sayısı ve ağır hasta sayısı aynı oranda artmıyor.

"İLLER ARASI KONTROLLÜ GİRİŞ ÇIKIŞ TEDBİRİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Mutasyonun yanı sıra Bakan Koca'ya bir birine komşu olan illerin risk durumları da soruldu. Yüksek riskli illerden düşük riskli illere geçişle ilgili kontrollü giriş çıkışa vurgu yapan Koca, "Bu karar hemen uygulanmayacak. Yeni normalin etkisi en az iki hafta gözlemlenecek, olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa bu tedbire başvurulması gündeme gelebilecek" değerlendirmesini yaptı.

Aşı sorularını da yanıtlayan Koca, bir hafta-10 gün içerisinde Almanya'dan aşının Türkiye'ye getirileceğine işaret etti.

Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi
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