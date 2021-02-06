Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir

06.02.2021 10:37

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 23 ilde görülen mutasyonlu virüs tehlikesine dikkat çekti. Mutasyonun görüldüğü şehirlerde yeni kısıtlamaları düşünmek gerektiğini söyleyen İlhan, "Farklı kısıtlamalar olabilir mi bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin artık her yerinde var." dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'daki koronavirüs mutasyonlarının Türkiye'de görülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EN BÜYÜK SORUNU DAHA BULAŞICI OLMASI"

Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyonlu virüsün 20'den fazla ilde görüldüğünü açıkladığını anımsatarak, "Bakanımız, Afrika'dan ve Brezilya'dan da gelen mutant virüslerin ülkemizde göründüğünü söyledi. Demek ki mutant virüs ülkemizde de farklı yerlerde görünüyor, yayılma riski artıyor gibi düşünmek gerekiyor. Mutant virüsün en büyük sorunu daha bulaşıcı olması. Daha bulaşıcı olması önlemlere en az bir kat daha fazla dikkat etmeyi gerektiriyor açıkçası" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

"MUTASYONUN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE KISITLAMALAR YAPILABİLİR"

Prof. Dr. İlhan, ülkede mutasyonlu virüsün görülmesiyle yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Farklı kısıtlamalar olabilir mi bunu düşünmek gerekiyor. Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var. Zor bir dönemden geçiyoruz, bazı esnaf grubumuz zorlanıyor, insanlarımız evde kalmaktan sıkıldı; ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Kurallara uymazsak mutant virüsün her ilde yayılımı söz konusu olur" ifadesini kullandı.

"KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇINMALIYIZ"

Prof. Dr. İlhan, İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs gibi Güney Afrika ve Brezilya'dakinin de bulaştırıcılığının yüksek olduğuna ilişkin bilgiler geldiğini belirtti. Mutasyonlu koronavirüse karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "20 civarı ilimizde mutasyonlu virüs görüldü, artık bu noktadan sonra vatandaşlarımızın kapalı ortamda bir araya gelmekten çekinmesi gerekiyor. Hafta sonu kapalı ortamda birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, turistik yerlerde birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, ev kiralama, hafta sonu bir arada olma, tatil yapma gibi anlayışlardan kesinlikle kaçınılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"AŞI OLDUKTAN SONRA REHAVETE KAPILMAMAK GEREK"

Prof. Dr. İlhan, sağlık çalışanlarının ikinci doz koronavirüs aşılarının gelecek hafta perşembe günü başlayacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarının da yine 5-6 gün içerisinde aşılanacaklarını bekliyorum ben. Geçen sefer de öyle olmuştu. Önümüzdeki hafta başlarsa bir sonraki haftaya kadar onların aşılanması tamamlanır. Ama biliyoruz ki en yoğun antikor düzeyine ilk aşıdan 7 ila 8 haftadan sonra ulaşılıyor. Elbette sağlıkçılarımız bilinçli; ama topluma yönelik bir mesaj vermek gerekirse; birinci aşıyı olduktan 4 hafta sonra ikinci aşının ardından 3 ila 4 hafta sonra en yoğun antikor düzeyinin oluştuğunu, aşı olduktan sonra rehavete kapılmaması gerektiğini söylemek gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir - Son Dakika


YORUMLAR (23)
  • Serdar : Hep göstermelik tedbirler gücü gücü yetene 65 yaş ve üstüne getirilen yasaklar artık zulüm gibi halbuki vakalar artık 25-45160 yaş ortalamasında ya hep ya hiç 15-20 gün neyse tam kapanma ve hızlı aşılama olma, sa yarım yamalak mücadele olmaz Cevap Yaz 23 5 Yayından Kaldır
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