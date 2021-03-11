Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı

11.03.2021 13:45

Son dakika haberi: ?Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısıSAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda artış yaşandığı açıklandı.

?Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında, 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda artış yaşandığı açıklandı. Mutant virüse karşı vatandaşları uyaran Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, '1,5 metre dediğimiz sosyal mesafeyi artık 2 metreye çıkarmalıyız ve 2 maske takalım dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, alınan tüm önlemlere, kamu kurumları ve belediyeler tarafından sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarında artışın devam ettiğini belirterek, tüm ilçelerde mutasyon virüs kaynaklı vakalar olduğunu ifade etti.

'VİRÜSÜN HASTALANDIRICI ÖZELLİĞİ DÜŞTÜ'

Mutant virüs hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, bulaş hızının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Vaka sayısında Samsun'un birinci sırada olduğunu hatırlatan Dr. Dikmen, 'Mutant virüsler, virüsün genetik yapısında meydana gelen değişliktir ve bulaşması daha kolaydır. Bu da genel olarak insanlığın lehine olan bir durumdur ama Covid-19'da daha bilmediğimiz şeyler var. Şu an, Covid-19'u, gençler daha kolay atlatılıyor ama ileri yaş ve ek hastalığı olan kişiler ise ağır geçiriyor. Bunun için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Konuştuğumuz insanlarla sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz, 1,5 metre diyorduk, artık bunu 2 metreye çıkarmalıyız. 15-20 dakika konuşmayalım, bunu 10 dakikaya indirelim, 2 maske takalım. Bunlara dikkat etmeliyiz. Geçen yıla göre virüsün hastalandırıcı özelliği düştü, yine ölüm oranları biraz daha düştü. Ancak her şey bitmiş değil, pandemi devam ediyor, aşılanma süreci olacak. Uzun süre temastan kaçınmalıyız, uyarıları dikkate almalıyız, inşallah yaz ayında güzel günler göreceğiz diye konuştu.

'MASKESİZ YAŞAM İÇİN DİŞİMİZİ SIKMAMIZ LAZIM'

Bilinen kurallara uyulmağı için Samsun'da vaka sayısının arttığını ifade eden Dr. Dikmen, 'En ufak bir serbest bırakmada insanlar sahillere akın ediyor, bir arada otuyor, maskesini çıkarıyor, bu durumlar da vaka sayısını artırıyor. Pandemiden kurtulmak için kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara herkes uyarsa bu virüsü defedebiliriz. 'Bana bir şey olmaz' şeklinde bir vurdumduymazlık var, bu çok yanlış. Gençler belki hafif geçiriyor ama evlere taşıdığında ve sevdiklerine bulaştırdığında daha kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Mavi renge dönebilmek için kurallara uymamız gerekiyor. Maskesiz yaşam için birkaç ay daha dişimizi sıkmamız lazım dedi.

'MUTANT VİRÜSTEN KORKUYORUZ'

Vatandaşlardan Yasemin Hızcıoğlu, mutant virüsün yayılım hızının daha yüksek olduğunu ifade ederek, 'Bu nedenle daha çok dikkatli olmamız gerekiyor. İşimiz olduğu zaman mecbur dışarı çıkıyoruz. Bu durumdan korkuyoruz, kimde var kimde yok o da belli değil. 'Herkes bende yok' diyor, o zaman Samsun, neden bu kadar kırmızı 2 maske uyarısı çok doğru, ben de 2 maske takacağım şeklinde konuştu.

Mümkün olduğunca kalabalıklardan uzak durmaya çalıştığını belirten Abdullah Bükü ise, 'Hastane için dışarı çıktık, bir de Mecidiye Caddesi'ne uğrayalım dedik. Bu mutant virüsün çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Önlemlerin artması iyi olur, 2 maske de takmaya çalışacağız ifadelerini kullandı.

'BAZI İNSANLAR MASKE BİLE TAKMIYOR'

Mecidiye Caddesi'nde esnaflık yapan ve çift maske takan Birsen Karadeniz, 'Mutant virüs daha çabuk bulaşıyor. O nedenle dikkatli olmalıyız. Ben hep çift maske takıyorum ama bazı insanlar tek maskeyi bırakın, maske bile takmıyor. Maalesef dikkat etmiyorlar. Kolonyam hep yanımda, nereye dokunursam elimi dezenfekte ediyorum. Ancak kurallara uymayanların cezasını da bizler çekiyoruz dedi.

HES UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşlara HES kodu sorgulaması da devam ediyor. Samsun'un en kabalık noktalarından biri olan İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi'ndeki kalabalığı kontrol altına almak için giriş ve çıkışlara bariyerler çekildi. Polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol ettikten sonra caddeye girişlerine izin veriyor.

Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı
Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Mutant, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SAMSUN 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı Samsun'da 2 maske takın çağrısı - Son Dakika


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